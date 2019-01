Tolmin gostil tradicionalno srečanje Slovencev z obeh strani meje

Tolmin, 20. januarja - V Tolminu je v soboto potekalo 49. Srečanje Slovencev iz Videmske pokrajine in Posočja, ki sta se ga udeležila tudi minister za kulturo Dejan Prešiček in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Jožef Česnik. V sklopu dogodka je potekal tudi delovni posvet županov in predstavnikov raznih institucij z obeh strani meje.