Tudi GEN-I Volley in Nova KBM Branik zanesljiva

Ljubljana, 19. januarja - Po 12. krogu 1. A DOL za ženske na vrhu ni prišlo do nikakršnih sprememb. Tako kot Calcit Volley v četrtek sta bila zanesljiva tudi preostala dva kandidata za naslov prvaka GEN-Volley in Nova KBM Branik. Oba sta se do zmage sprehodila, Novogoričanke so bile zanesljive v Kopru, Mariborčanke pa doma proti Roto-Kemi Puconcem.