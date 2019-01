Trener Pen: Ko Martin hoče in se odloči ter tako smuča, potem to pride ven

Wengen, 19. januarja - Glavni trener slovenske moške smukaške vrste Peter Pen je bil končno zadovoljen z nastopom Martina Čatra, ki mu je na najdaljši in eni najtežjih smukaških prog uspel najboljši smuk v karieri. Šestindvajsetletni Celjan je wengensko smukaško klasiko končal na osmem mestu. "Ko Martin hoče in se odloči ter tako smuča, potem to pride ven," pravi Pen.