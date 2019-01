Iranska novinarka ameriškega rodu v Washingtonu zaprta kot ključna priča

Washington, 19. januarja - Ameriški mediji poročajo, da sodni papirji potrjujejo, da je FBI Iranko ameriškega rodu Marzieh Hashemi aretiral in zaprl kot ključno pričo v neznanem kazenskem primeru in bo izpuščena takoj, ko bo zaslišana pred veliko poroto. Zaslišali bodo tudi njena dva sinova in hčer, ki so Američani in živijo v ZDA.