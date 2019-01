Newyorške borze uvodoma višje

New York, 18. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. Vlagatelje so spodbudile špekulacije, da bi lahko ZDA in Kitajska vendarle dosegli dogovor o carinah in končali trgovinski spor. Wall Street Journal je namreč poročal, da ZDA razmišljajo celo o umiku carin na kitajski uvoz.