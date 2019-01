SBI TOP na poti k pozitivnemu dnevu

Ljubljana, 18. januarja - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi, zadnji v tednu, poteka v znamenju rasti. Indeks SBI TOP pridobiva 0,58 odstotka. Največ zanimanja so vlagatelji doslej izkazali za delnice Zavarovalnice Triglav, ki so na izhodiščni vrednosti, po prometu pa sledita Krka in NLB. Tečaj prvih se zvišuje za 0,69 odstotka, drugih pa za 0,32 odstotka.