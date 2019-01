V Kinu Šiška Same babe z novim albumom Vražji bend

Ljubljana, 19. januarja - V Kinu Šiška bo drevi koncert Samih bab, na katerem bo zasedba premierno predstavila nov album Vražji bend. Na odru se jim bodo pridružili pesnik Ervin Fritz, kantavtor in nekdanji frontman benda Na lepem prijazni Andrej Trobentar ter jazz, blues in soul pevka Maja Predatoria, ki so vsi povezani z nastankom novega albuma.