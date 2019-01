Umrla je ameriška pesnica Mary Oliver

Tallahassee, 18. januarja - Za posledicami raka je v četrtek na svojem domu v Hobe Soundu na Floridi umrla ameriška pesnica Mary Oliver. Cenjena in znana je bila predvsem po odah naravi in živalskemu svetu, za pesniško zbirko American Primitive je leta 1984 prejela Pulitzerjevo nagrado. Stara je bila 83 let.