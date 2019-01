Košarkarji Denverja so se znesli nad Chicagom

Denver, 18. januarja - Košarkarji Denver Nuggets so dva dni po visokem porazu na domačem parketu proti Golden State Warriors (142:111) pomirili živce, strnili vrste in se znesli nad Chicago Bulls s 135:105. Le eno dobro četrtino so potrebovali, da so pozabili na boleč poraz proti prvakom, ki so jim če v prvi četrtini nasuli rekordnih 51 točk.