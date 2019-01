American Express v 2018 z rastjo dobička

New York, 18. januarja - Izdajatelj kreditnih kartic American Express je leto 2018 končal z rastjo prihodkov in dobička. Čistega dobička je bilo za 6,92 milijarde dolarjev in se je v primerjavi z letom prej, ko ga je bilo za 2,75 milijarde dolarjev, več kot podvojil, vendar vlagateljev to ni prepričalo. Prihodki so se zvišali za devet odstotkov na 40,3 milijarde dolarjev.