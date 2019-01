Zaradi požara evakuirali vrtec v Stražišču

Kranj, 17. januarja - V prostorih Baragovega vrtca v Stražišču je danes ob 12.30 izbruhnil požar. Iz vrtca so evakuirali vseh 63 otrok. Gasilci so požar, ki je izbruhnil na sušilnem stroju v kletnih prostorih, pogasili in prezračili prostore. Poškodovan ni bil nihče, otroci pa so se lahko po intervenciji vrnili v vrtec.