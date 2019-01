Vreme: Oblačno

Ljubljana, 17. januarja - Ponoči se bodo padavine širile proti vzhodu in do jutra že zajele vso Slovenijo. Dež bo tudi po nižinah prešel v sneg. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Ohladilo se bo, zjutraj bo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.