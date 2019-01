Facebook zaprl več sto z Rusijo povezanih strani

San Francisco, 17. januarja - Družbeno omrežje Facebook je zaprl mrežo 289 strani in profilov, ki so bili povezani z Rusijo. Strani, ki so bile aktivne na območju nekdanjih republik Sovjetske zveze in v Vzhodni Evropi, so upravljali sodelavci ruske tiskovne agencije Sputnik, so danes sporočili iz Facebooka.