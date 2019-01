Več vrst kave ogroženih zaradi podnebnih sprememb

London, 20. januarja - Podnebne spremembe in krčenje gozdov ogrožata več kot polovico vseh vrst kave, tudi priljubljeni vrsti arabica in robusta, opozarjajo britanski znanstveniki. Trenutni ukrepi namreč ne bodo zadostovali za preživetje več divjih vrst kavovcev na dolgi rok, so prepričani.