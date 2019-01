Mateja Svet za Dnevnik: Nekateri si želijo, naj pojasnim, a tega ne morem, to je preteklost

Ljubljana, 17. januarja - Mateja Svet, pred Tino Maze in Ilko Štuhec najuspešnejša slovenska alpska smučarka v ženski karavani, se je v pogovoru za Dnevnik dotaknila tudi skrivnosti, ki so se spletle okoli njene nenadne odločitve, da leta 1990, pri le 21 letih, konča tekmovalno pot. Zanjo je to obdobje preteklost in končana zgodba.