Začasni ukrepi za zaščito evropskega trga pred povečanim uvozom jekla ostajajo v veljavi

Bruselj, 16. januarja - Članice EU so do julija 2021 podaljšale začasne zaščitne ukrepe pri uvozu jeklenih izdelkov v EU. Ukrepi, ki jih je Evropska komisija uvedla julija lani, so odziv na preusmerjanje izvoza jekla iz drugih držav na trg EU zaradi carin, ki so jih uvedle ZDA. Gre za 25-odstotne tarifne kvote, ki jih bodo uvedli, ko bo uvoz presegel določeno vrednost.