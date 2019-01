Umrla je likovna umetnica Zdenka Golob Borčič

Ljubljana, 16. januarja - V 91. letu starosti je umrla Zdenka Golob Borčič, likovna umetnica, slikarka, grafičarka, ilustratorka in pedagoginja, ki je leta 1979 prejela nagrado Prešernovega sklada, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija. Najbliže so ji bile tehnike jedkanice, akvatinte in suhe igle, sicer pa njen umetniški opus velja za izrazito samosvojega.