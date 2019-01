Motel Ribnik Kozje z novimi lastniki

Kozje, 16. januarja - Motel Ribnik Kozje, ki je bil do oktobra lani v lasti šentjurskega Kemoplasta, je kupilo podjetje Turistiko, ki so ga v ta namen ustanovili domačini Iztok in Sandi Štus, Primož Resnik ter Miha Goropevšek. Kot je povedal direktor motela Sandi Štus, so se že lotili popolne prenove gostinskega dela motela, prve goste pa bodo sprejeli sredi aprila.