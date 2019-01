Uspešna oba branilca naslova, Slovenca 50-odstotno

Melbourne, 16. januarja - Branilec naslova odprtega teniškega prvenstva ZDA Švicar Roger Federer je imel kar nekaj težav, preden je s 7:6 (5), 7:6 (3) in 6:3 ugnal Britanca Daniela Evansa in se uvrstil v 3. krog. V ženski konkurenci je bila branilka naslova prav tako uspešna, Caroline Wozniacki z Danske je Švedinjo Johanno Larsson nadigrala s 6:1 in 6:3.