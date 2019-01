Alpinistka Irena Mrak: Komercialne odprave so degradacija alpinizma

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Tržič, 16. januarja - Irena Mrak, alpinistka in znanstvenica, je za STA podala svoje poglede na alpinizem, odprave in okoljevarstvo, v katero se vse bolj zažirajo turizem, rekreacija na prostem in šport. Kritična je do komercialnih alpinističnih odprav. "Kot da način pristopa na vrh sploh ni pomemben, pomemben je le vrh, ki ga je treba doseči," je povedala.