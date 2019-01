Babel se je vrnil v Anglijo

London, 15. januarja - Nizozemski nogometni napadalec Ryan Babel se je vrnil v angleško premier league in podpisal pogodbo z londonskim Fulhamom. Dvaintridesetletni Babel ima otoške izkušnje, med letoma 2007 in 2011 je igral za Liverpool. V zadnjih dveh letih je bil član turškega Bešiktaša iz Istanbula, pred tem je igral za Ajax, Hoffenheim in Deportivo La Coruno.