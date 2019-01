Volkswagen in Ford v strateško partnerstvo za razvoj lahkih tovornih vozil

Detroit, 16. januarja - Avtomobilska proizvajalca Volkswagen in Ford sta na avtomobilskem salonu v Detroitu potrdila govorice in napovedala strateško partnerstvo za skupni razvoj tovornih kombiniranih vozil in lahkih poltovornjakov. Glavni cilj sodelovanja, s katerim bosta začela leta 2022, je znižati stroške. Dogovor ne predvideva lastniških sprememb v podjetjih.