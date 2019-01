Slovenski odbojkarji bodo dobili tekmece v skupini C

Ljubljana, 16. januarja - V Bruslju bodo danes izžrebali skupine septembrskega evropskega odbojkarskega prvenstva, ki bo potekalo v štirih državah. Že pred žrebom je jasno, da bo Slovenija v Ljubljani igrala v skupini C, v predtekmovanju pa se ne more pomeriti s Francijo, Belgijo in Nizozemsko, ki bodo prav tako gostile skupine.