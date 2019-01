Prva humanitarna pomoč po pol leta za dve območji v Hudajdi

Ženeva, 15. januarja - Manj intenzivni spopadi v jemenski pokrajini Hudajda so Združenim narodom omogočili, da so na dve območji dostavili prvo humanitarno pomoč po pol leta, je danes sporočil Svetovni program za hrano (WFP). V okrožji Tuhajta in Darahimi, kjer so zadnjo pomoč dobili julija lani, so dostavili več kot 3300 ton hrane.