IO OKS potrdil Perka za generalnega sekretarja

Ljubljana, 15. januarja - Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komite Slovenije (OS) je na svoji ustanovni seji obravnaval program dela za letošnje leto, za generalnega sekretarja potrdil Blaža Perka, ki je že od avgusta predlani opravljal to funkcijo kot vršilec dolžnosti, izvolili so tudi strokovni svet za vrhunski šport in imenovali strokovni svet športa za vse.