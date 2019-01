Pajek v Ljubljani lani odpeljal 2390 vozil

Ljubljana, 19. januarja - Pajki v Ljubljani letno odpeljejo vse manj vozil, ki ovirajo promet. Lani so namreč ta specialna vozila po nalogu mestnih redarjev odpeljala 2390 vozil, kar je manj kot v prejšnjih treh letih, so za STA sporočili iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT).