Na cerkvi v Podnanosu obnovili največjo streho iz skrl v Sloveniji

Vipava, 18. januarja - Cerkev svetega Vida v Podnanosu je prekrita z največjo streho iz kamnitih skrl v državi. Že pred leti so jo zaradi puščanja želeli obnoviti. Vendar so kar dolgo iskali ustrezne kamnite skrle, saj so jo želeli obnoviti v prvotnem izgledu. Našli so jih v kamnolomu v Povirju na Krasu, macesnov les pa na Raduhi.