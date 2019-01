Šljivarju zaradi umora v BiH 30 let zapora

Ljubljana, 15. januarja - Okrožno sodišče v Ljubljani je v ponedeljek Mervanu Šljivarju zaradi umora Nedžada Kličića v Bosni in Hercegovini 14. septembra 2014 izreklo kazen 30 let zapora. Podaljšalo mu je tudi pripor zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti. Sodba še ni pravnomočna, obramba obtoženega pa je napovedala pritožbo, pišejo mediji.