Slovenski odbojkarji bodo na EP igrali v skupini C

Ljubljana, 14. januarja - V nedeljo bodo v Bruslju izžrebali pare septembrskega odbojkarskega evropskega prvenstva, ki ga bo poleg Francije, Nizozemske in Belgije gostila tudi Slovenija. Reprezentance prirediteljev so že porazdelili v skupine, v skupini A bo Francija, v skupini B Belgija, v skupini C, ki bo igrala v Ljubljani, Slovenija, in v skupini D Nizozemska.