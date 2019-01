Stranke iz vrst Alde začele pogovore o morebitnem sodelovanju na evropskih volitvah

Ljubljana, 14. januarja - Generalni sekretarji strank LMŠ, SMC in SAB, ki sodijo v evropsko družino Alde, so v petek začeli pogovore o morebitni skupni listi za evropske volitve. LMŠ je predstavila svoja izhodišča za volitve, medtem ko bo izvršilni odbor SMC svoja izhodišča sprejel v torek. Stranke odločitev o skupnem nastopu načrtujejo najpozneje do 15. februarja.