Alan Ford jih bo kmalu štel 50, a se ni postaral niti za dan

Rim, 24. januarja - Maja bo minilo 50 let od izida prve številke stripa o Alanu Fordu, junaku, ki je, posebej na območju nekdanje Jugoslavije, zaznamoval mladost marsikaterega ljubitelja stripov. Avtorja slovitega stripa sta Italijana - scenarist Luciano Secchi in risar Roberto Raviola, ki sta v stripovskemu svetu bolj znana kot Max Bunker in Magnus.