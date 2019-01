Slovenski paraolimpijci že na prizoriščih Tokia 2020

Ljubljana, 15. januarja - Do paraolimpijskih iger v Tokiu, naslednjega največjega tekmovanja za športnike invalide, je še natančno 587 dni. A slovenski predstavniki krovne zveze za šport invalidov in eden najboljših slovenskih športnikov, plavalec Darko Đurić, so v teh dneh že na prizorišču iger, kjer si bodo ogledali bodoča športna tekmovališča.