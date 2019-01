Dnevnik: Policija toži informacijsko pooblaščenko

Ljubljana, 14. januarja - Policija je vložila tožbo zoper odločitev informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, da mora policija razkriti dokumente o ravnanju z migranti na meji. Dokumenti so bili na pobudo Amnesty International Slovenija in Dnevnika v enem delu že razkriti, ključni deli pa so ostali cenzurirani, piše Dnevnik.