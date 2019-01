Delo o domačih evropskih volitvah v luči brexita (14. 1.)

Ljubljana, 13. januarja - Janez Markeš v komentarju z naslovom Koliko Evrope je še ostalo Sloveniji piše o tem, da so letošnje volitve v evropski parlament izjemnega pomena za prihodnost Evrope in njene demokracije. Kot meni, to sploh velja za Slovenijo. Hkrati opozarja na krepitev protiliberalnega zavezništva Madžarske, Češke in Poljske.