V Nemčiji obsežna operacija proti organiziranemu kriminalu

Düsseldorf, 13. januarja - V nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija so v soboto ponoči po navedbah tamkajšnjih oblasti izvedli največjo operacijo proti t. i. klanom. Okoli 1300 policistov je v okviru boja proti organiziranemu kriminalu izvedlo hišne preiskave v več kot 100 barih, diskotekah in čajnicah, vložili so več kot 100 ovadb in prijeli 14 oseb.