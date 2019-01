V Srbiji znova tisoči protestnikov proti Vučiću

Beograd, 13. januarja - V Beogradu je v soboto več tisoč ljudi demonstriralo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki ga obtožujejo avtoritarnega vladanja državi. Zbrali so se že šesto soboto zapored in se sprehodili skozi središče prestolnice. Protesti so potekali tudi v Novem Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Užicah, Požegi in drugod, poročajo tuje tiskovne agencije.