Nekateri pravoslavni kristjani vstopili v novo leto

Ljubljana, 14. januarja - Pravoslavni kristjani, ki se ravnajo po julijanskem koledarju, so opolnoči dočakali prihod novega leta. Julijanski koledar, ki 13 dni zaostaja za gregorijanskim, priznavajo srbska, ruska in gruzijska pravoslavna Cerkev. Prihod novega leta so popestrili različni verski obredi in številne zabave.