Slovenija pozdravlja glasovanje v makedonskem sobranju

Ljubljana, 11. januarja - Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja odločitev makedonskega parlamenta, ki je nocoj s potrebno dvotretjinsko večino sprejel spremembe ustave in spremenil ime države v Republika Severna Makedonija. Sprejeta je bila odločitev za dobrobit in napredek države, so sporočili z zunanjega ministrstva.