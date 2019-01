Na Švedskem dosegli dogovor o oblikovanju vlade

Stockholm, 11. januarja - Na Švedskem so danes dosegli dogovor, v skladu s katerim bodo socialdemokrati in Zeleni oblikovali manjšinsko vlado, Sredinska stranka in liberalci pa jo bodo podpirali v parlamentu, so sporočile te štiri stranke. Tako so se povečale možnosti, da bo socialdemokrat Stefan Löfven znova izvoljen za premierja.