Slovenska predstavitev na Zelenem tednu v Berlinu tokrat v znamenju pivovarstva

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 16. januarja - V Berlinu bo zaživel mednarodni sejem za kmetijstvo, prehrano in vrtnarstvo Zeleni teden. Med 18. in 27. januarjem se bo na njem predstavljalo več kot 60 držav, tudi Slovenija, ki bo v ospredje postavila pivovarstvo in hmeljarstvo. Sejem si bo ogledala ministrica Aleksandra Pivec, ki bo sodelovala tudi na vrhu kmetijskih ministrov.