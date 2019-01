Španska policija zasegla rekordno količino marihuane

Madrid, 11. januarja - Španska policija je zasegla 2,7 tone marihuane. Gre za največji zaseg te droge v zgodovini Španije. To ogromno količino konoplje so storilci nameravali transportirati v Veliko Britanijo in na Nizozemsko, je danes sporočila policija v Madridu. Aretirali so tudi 25 osumljencev.