V okviru programa Urbact razpis za vzpostavitev novih akcijskih omrežij

Ljubljana, 13. januarja - V okviru programa Urbact, to je program evropskega teritorialnega sodelovanja za spodbujanje in podpiranje trajnostnega in celovitega urbana razvoja, je objavljen razpis za mesta, s katerim se bo vzpostavilo do 23 novih akcijskih omrežij. V akcijskih omrežjih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive, razpis pa je odprt do 17. aprila.