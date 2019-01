Na Koroškem se letos spreminja sistem ločevanja komunalnih odpadkov

Slovenj Gradec/Dravograd, 12. januarja - Na Koroškem, kjer prebivalci komunalne odpadke zdaj ločujejo na mokre in suhe, kar je posebnost v Sloveniji, ter na biološke, se pri tem najkasneje do julija letos obetajo spremembe. Te so potrebne zaradi uskladitve sistema s pristojno uredbo. Bistvena novost je uvedba embalažnih zabojnikov, ki bodo nadomestili zdajšnje zabojnike za suhe odpadke.