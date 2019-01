Pahor danes o kandidatih za varuha človekovih pravic z večino poslanskih skupin

Ljubljana, 10. januarja - Predsednik države Borut Pahor je danes na posvetu o novem varuhu človekovih pravic gostil predstavnike večine poslanskih skupin. Ti so najpogosteje izpostavili ime Petra Svetine, ki ima tako podporo koalicije in nekaterih iz opozicije. Nekatere stranke se o imenu še niso odločile. Pahor bo posvete nadaljeval v petek in nato predlog posredoval v DZ.