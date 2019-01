Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 10. januarja - Vlada je sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti zakona o kmetijstvu v delu, ki je z novim letom uveljavil razširjeni nabor nedovoljenih ravnanj v verigi s hrano, in meni, da je ta neutemeljena. "Po mnenju vlade so očitki neutemeljeni, saj so določbe zakona skladne z ustavo," je povedala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.