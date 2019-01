Spremembe pri dodatku k plačam vojakov z novim letom, v sindikatih ostajajo nezadovoljni

Ljubljana, 10. januarja - Sindikati, ki zastopajo vojake, so se danes sestali s predstavniki obrambnega ministrstva. Govorili so tako o spremembah uredbe, s katerimi se plače vojakov uvrščajo v plačne razrede, kot o 19-odstotnem dodatku, do katerega bo po novem upravičenih bistveno manj pripadnikov SV. A spremembe pri dodatku bodo z novim letom, ne že z decembrom.