Prodaja vozil na Kitajskem lani prvič po 20 letih nižja

Peking, 9. januarja - Na največjem avtomobilskem trgu so lani prvič po 20 letih zabeležili padec prodaje vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prodali so jih "le" 22,7 milijona, kar je šest odstotkov manj kot leto prej. Do padca prodaje prihaja v luči trgovinskih sporov med Kitajsko in ZDA.