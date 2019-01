Croatia Airlines lani z rekordnim številom potnikov

Zagreb, 9. januarja - Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je lani prepeljal 2,17 milijona potnikov, kar je dva odstotka več kot predlani in zgodovinski dosežek, so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so dodali v družbi, kjer pričakujejo začetek prestrukturiranja, so rekordno število potnikov dosegli z enakim številom letal.