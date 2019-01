Na okrogli mizi o nujnosti podpore resoluciji Evropskega parlamenta o Srebrenici

Ljubljana, 9. januarja - Deset let po sprejetju resolucije Evropskega parlamenta o Srebrenici tega dokumenta še niso podprli vsi na Zahodnem Balkanu, a bi to bilo nujno za prihodnost BiH in evroatlantsko perspektivo regije, so se strinjali udeleženci današnje okrogle mize ob deseti obletnici resolucije.