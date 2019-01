Vzrok požara v Selnici ob Dravi še ugotavljajo

Maribor, 9. januarja - Kriminalisti in forenziki so v torek opravili ogled kraja požara, v katerem sta zgorela stanovanjska hiša in apartma v Velikem Boču v občini Selnica ob Dravi. Do sedaj niso uspeli ugotoviti vzroka požara, nastala premoženjska škoda pa po nestrokovni oceni znaša 350.000 evrov.